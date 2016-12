Šnjegota: U finansijama sve teže

BANJALUKA - Od ukupnog broja obavljenih revizija u 2016. godini, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je oko 31 posto pozitivnih izvještaja, 66 posto mišljenja s rezervom i tri posto negativnih mišljenja, rekao je danas Duško Šnjegota, glavni revizor RS.

On je, predstavljajući rezultate Službe u tekućoj godini, naglasio da finansijska disciplina u RS ima identičan trend kao i prethodnih godina, te da se, kako je naveo, dobaci do 80 posto realizovanih preporuka revizora.

Šnjegota je zaključio da su generalno stanje i vrijeme u kojem funkcionišu finansije sve teže.

No, nije mogao da odgovori zbog čega negativne izvještaje ili revizorske zamjerke ne prati adekvatna reakcija policijskih i pravosudnih organa u RS.

"To je staro pitanja na koje nemam odgovor. U 2016. bilo je više događaja o kojima se pričalo o odnosu revizije i organa za sprovođenje zakona. Međutim, važno je da razumijemo koncept revizije, a šta radi tužilaštvo, to nije pitanje za nas i mi to ne možemo komentarisati", rekao je Šnjegota.

Pojasnio je da su u 2016. godini bila i četiri pozitivna zaključka, kada je subjekat revizije otklonio sve nedostatke i primijenio sve preporuke koje su date u prethodnom izvještaju, ali da su bila i dva subjekta koja nisu primijenila nijednu revizorsku preporuku.

Inače, u ovoj godini Glavna služba za reviziju javnog sektora u RS uradila je šest revizija učinka, od kojih je najveću pažnju izazvala ona koja se odnosila na upotrebu službenih vozila, te 68 finansijskih revizija.

Šnjegota i njegove kolege su najavili da će naredne godine uraditi nekoliko revizija učinka: o efikasnosti javnih nabavki, pravu i efektivnosti doznaka socijalne zaštite, stipendiranju studenata u RS, internoj reviziji u javnom sektoru RS i drugo.

"Mi smo relativno zadovoljni, ali isto tako ima prostora za unapređenje", zaključio je Šnjegota.