Sofijini roditelji pomažu drugarici iz bolnice: Teodori potrebno 350.000 evra

BANJALUKA, BEOGRAD – Dragi ljudi, godinu dana se naša devetogodišnja kćerka Teodora bori sa opakom bolešću - mijeloidnom leukemijom, počinje svoj status na Facebooku, Bogdan Vranješević, novinar iz Kragujevca.

Zbog komplikacija koje su se javile, spas za dijete moraju da traže na Univerzitetskoj dečijoj klinici u Frankfurtu, kod profesora doktora Petera Badera.

Nade ima, ali ta nada košta čitavih 350.000 evra!

"Toliki novac, jednostavno, nemamo! Ali nemamo ni pravo da odustanemo od borbe za život naše Teodore, jer se i ona proteklih godinu dana bori kao najveći ratnik. Pomagali ste nam do sada mnogo, ali vas sada sve molimo, da nam pomognete još više, kao nikada pre, i to u što kraćem roku, jer Teica nema previše vremena! Pomozite nam da sakupimo potrebnih 350.000 evra i našoj Teici pružimo JEDINU šansu", stoji u statusu.

Do aprila 2016. godine, tada osmogodišnja Teodora bila je zdravo dijete, a jedini problem Bogdan i njegova supruga Nataša su imali ako se posvađa sa mlađim bratom Đorđem. Ali, polako je počela da je obuzima sve veća malaksalost, dobila je bolove u nogama, počela je da blijedi, a onda su stigle prve analize.

Teodora je prošla pet ciklusa hemioterapije, ali brojne komplikacije spriječile su željene rezultate. Majka Nataša sa Teodorom sada praktično živi na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta “Dr Vukan Čupić” u Beogradu. Boda je u Kragujevcu sa sinom i pokušava da zaradi za liječenje svog djeteta.

Otac malene Teodore je veliku zahvalnost na društvenim mrežama iznio za sve ljude koju su se uključili u dosadašnju akciju i u veliku borbu koja tek predstoji. Posebnu zahvalnost, kako sam kaže, duguje Simoni i Vanji Mićević, roditeljima malene Sofije, koja nas je napustila prije nekoliko dana.

"Posebna priča su Simona Mićevic i Vanja Mićević. Njih i Natašu i mene, prošlog leta, spojila je užasna nesreća - bolest naše dece. Upoznali smo se na Institutu za majku i dete u Beogradu, družili smo se danima i noćima, zajedno strepeli, međusobno se bodrili... Nažalost, Simonina i Vanjina Sofijica je prošle srede izgunila bitku sa leukemijom", napisao je ove potresne riječi Bogdan na svom FB profilu.

Dodao je da je samo sat poslije tog strašnog trenutka, pozvao ga Vanja da dođe u Beograd!

"Krenuo sam bez razmišljanja, da se nađem prijateljima kada im je najteže. Naš susret bio je užasno potresan. A, onda je za mene usledio neopisiv šok: Roditelji koji su samo nekoliko sati pre toga izgubili svoje dete, počinju borbu za život našeg deteta! Simona i Vanja mi kažu da će pare prikupljene za Sofin odlazak na lečenje u Ameriku, koji mali anđeo nije dočekao, dati Nataši i meni da iščupamo Teodoru iz kandži smrti!? Sahranili su dete u subotu i od tog trenutka su neprestano uz nas, zovu nas, daju ideje kako da skupimo novac, predlažu kome da se obratimo za pomoć i... danas su nam prebacili skoro 52.000 dolara i zvanično zatražali od Fondacije "Budimo humani" da se novac za Sofijino lečenje, prikupljen putem SMS-a u Srbiji, preusmeri u fond za naše dete!!! Kažu, to je Teodori od Sofije, da se izbori i izleči! Naš narod za ovako nešto kaže: "I kamen da zaplače"... HVALA, DIVNI LJUDI", napisao je ovu zahvalnicu Bogdan Vranješević.

Prema želji Sofijinih roditelja i drugih volontera HO "Budimo Ljudi" dio sredstava koji su prikupljeni u akciji "Srcem za Sofiju", tačnije novac na gofundme računu i novac prikupljen putem sms poruka u Republici Srbiji, biće proslijeđen na račun Sofijine drugarice Teodore Vranješević iz Kragujevca kojoj je potrebno 350.000 evra.

Uplate možete izvršiti na dva računa u Erste banci, oba na ime Bogdan Vranješević.

DINARSKI:

340 - 32003872 - 78

DEVIZNI:

CORRESPONDENT BANK FOR 978 INCOMING PAYMENTS:

(NAVESTI OZNAKU VALUTE)

SWIFT CODE: GIBAATWG

ERSTE GROUP BANK AG WIEN, AUSTRIA

ACCOUNT OF THE BENEFICIARY WITH:

SWIFT CODE: GIBARS22

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

BENEFICIARY:

IBAN RS35340000003200387278

NAME VRANJEŠEVIĆ BOGDAN

ADDRESS LEPENIČKI BULEVAR 27, KRAGUJEVAC, SERBIA

International Payments Department

Erste Bank a.d., Novi Sad

(Podaci preuzeti sa FB)