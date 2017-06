Spremite kišobrane, stižu pljuskovi

SARAJEVO - Danas se u Bosni očekuje umjereno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima sa kišom u sjeveroistočnim područjima. Tokom dana i u večernjim satima sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja.

Padavine će mjestimično biti i intenzivnije, a lokalno je moguća i pojava grada. Na krajnjem jugu nešto sunčanije i bez padavina.

Vjetar slab do umjeren zapadnog i jugozapadnog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 11 do 17, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.