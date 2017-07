Ssaobraćaj bez zastoja, na granicama bez dužih čekanja

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća redovno, a na graničnim prelazima nisu zabilježana duža čekanja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnim putevima Zvornik-Konjević Polje-Vlasenica, Vlasenica-Luke, Memići-Karakaj, Konjević Polje-Bratunac, Drinjača-Bratunac, Bratunac-Srebrenica i Milići-Zeleni Jadar-Srebrenica danas i sutra biće zabranjen prevoz eksplozivnih materija, u okviru akcije "Srebrenica 2017".

Zbog izgradnje vijadukta "Mahovljani" na auto-putu Banjaluka-Doboj, dionica Banjaluka-Prnjavor, petlja "Mahovljani" zatvorena je za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog izgradnje auto-puta Banjaluka-Prnjavor izmijenjen je režim saobraćanja u zoni ukrštanja sa magistralnim putem Banjaluka-Prnjavor i do 31. avgusta saobraćaj će se odvijati u oba smjera sa ograničenjem brzine kretanja vozila do 20 i do 40 kilometara na čas. Moguće su i povremene obustave zbog izlaska građevinske mehanizacije na put.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na auto-putu Gradiška-Banjaluka zbog postavljanja LED markera u tunelima "Laktaši" i "Klašnice".

Zbog izgradnje vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, lokalitet Mahovljanske petlje, od 23.00 do 5.00 časova na snazi su obustave saobraćaja do maksimalno 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog vremenskog perioda.

Režim saobraćanja izmijenjen je i na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, zbog regulisanja ulaza i izlaza na magistralni put vozila gradilišta angažovanih na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prnjavor, od 7.00 do 19.00 časova.

U toku je sanacija kolovoza kroz grad Trebinje na dijelu magistralnog puta M-6 zbog čega je teretni saobraćaj iz pravca LJubinja usmjeren na kružnom toku desno, pa preko Ulice Trebinjskih brigada i Kamenog mosta prema Bileći, a iz pravca Bileće lijevo preko Kamenog mosta i Ulicom Trebinjskih brigada.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub na snazi su povremene obustave saobraćaja od pet do 15 minuta, u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, i Ukrina-Gornja Vijaka saobraća se jednom trakom, naizmjenično, zbog aktiviranog klizišta.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog sanacije klizišta do 15. jula biće obustavljen saobraćaj na lokalnom putu Bočac-Agino selo, lokalitet Panića okuka, a autobusi na liniji javnog prevoza putnika Agino selo-Banjaluka saobraćaće otežano, odnosno sa prekidom i presjedanjem putnika.

Na magistralnom putu Stolac-LJubinje danas do 13.30 časova biće povremenih polučasovnih obustava saobraćaja zbog deminiranja terena.

Iz Auto-moto saveza Srpske vozačima savjetuju da, s obzirom na visoku dnevnu temperaturu, po mogućnosti izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana.