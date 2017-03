Status novinarke Ike Ferer-Gotić izazvao šok i brojne poruke podrške

SARAJEVO - Ika Ferer-Gotić, novinarka BHRTa, objavila je javno status na svom Facebook profilu da je njena kćerka svakodnevno trpjela teške verbalne napade i da je u četvrtak pokušala izvršiti samoubistvo.

U svom statusu Ferer-Gotićeva je navela da je njenoj kćerki 11 godina te da su joj prvi dan škole, 2011. godine, nanosili tjelesne povrede jer ima drugačiju boju kože. Istakla je da je njena kćerka svakodnevno trpjela teške verbalne napade i da joj ni uprava škole nije pomogla, jer je to sve bilo "dječje", te da traje šest punih godina, a u četvrtak je pokušala izvršiti samoubistvo.

"Počeli slušati? Imam vašu pažnju? Možda i imam, jer se nadam da ne spavate sada kada ste ubili malog Mahira Rakovca, pa kada ste Dubravka Lovrenovića u roku dvije godine strpali pod zemlju, a sada Alisu Mahmutović šaljete na ispraćaj. Vi, društvo zadnjeg reda, počinili ste etničko čišćenje. Pokušavate isto s mojom porodicom? Kada kažem 'vi', mislim na vas, bagro neobrazovana, koja tipka po forumima javno bez cenzure, a onda to naša djeca čitaju i, za razliku od nas odraslih, koji to i ne čitaju ili to smatraju odlikom neukih, misle da takvi komentari zaista nešto i znače.

Pitam vas, s obzirom na to da nemate hrabrosti to činiti imenom i prezimenom, jer ste kukavice prvog ranga, zašto odgajate svoju djecu da vam budu ista ta bagra bez imalo dostojanstva? Zar ste toliko neuki da ne uviđate da to što činite nekoga može koštati života", dio je statusa.

I pored brojnih pokušaja, do Ferer-Gotićeve, kojoj su mnogi dali podršku, nismo uspjeli doći, a naknadno je ovaj status uklonila sa svog profila.

Neki od njenih prijatelja potvrdili su da problemi traju šest godina i da je premještala dijete iz škole u školu.

U Osnovnoj školi "Kovačići", koju pohađa ova djevojčica, kazali su nam da je ona prošle godine došla tu i da je u prethodnoj školi imala problema, te da je, navodno, bilo u pitanju vršnjačko nasilje. Rekli su i da nisu ništa primijetili na djevojčici.

"Ona je, navodno, u srijedu imala konflikt sa dva najbolja prijatelja i navodno je rekla da će se baciti pod auto. To je sve bilo van škole. U četvrtak je razrednik reagovao i nazvao roditelje. Tada je rekla da je imala takve misli u prethodnoj školi. Po našim saznanjima, zadovoljna je našom školom, koja je inkluzivna", rekli su u školi "Kovačići". Nisu znali odgovoriti koju je školu ova djevojčica ranije pohađala.

Ibrahim Dedić, profesor u OŠ "Kovačići", rekao nam je da je i on juče pročitao status Ike Ferer-Gotić i bio je šokiran, te da na sjednici Školskog odbora nije bilo riječi o ovoj curici kojoj predaje.

U sarajevskom MUP-u odgovorili su nam da nemaju prijavljen pokušaj samoubistva ove curice, ali da je 9. marta policijski službenik Druge PU obaviješten od nastavnika OŠ "Kovačići" da je na času došlo do svađe između djevojčice i učenika iz razreda koji ona pohađa, koja je nastavljena van škole, i da se u svađu uključio još jedan učenik.

"Nakon toga, pomenuto dijete je stalo na ulicu govoreći da se ne želi pomaknuti te je od strane malodobnih učenika sklonjena s ulice. Informisani smo da je dan kasnije održan sastanak sa roditeljima, na kojem je zaključeno da roditelji učine sve što je do njih i spriječe bilo kakve slične događaje. Nakon toga nije bilo više problema. Policijski službenik je sugerisao nastavniku da upozna roditelje sa pravom da ovaj ili slične događaje prijave u Drugu policijsku upravu, što do sada nije učinjeno", odgovoreno je iz policije.

U školi "Grbavica 2" rekli su da ova curica nije njihov učenik niti je bila, dok nikoga nismo uspjeli dobiti u školi "Grbavica 1".

Midhat Arifović, nekadašnji direktor Porezne uprave FBiH, koji je bio u vezi sa Ikom FererGotić, ne želeći ništa reći, naglasio je da je djevojčica dobro.