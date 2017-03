Stiže zahlađenje uz kišu i snijeg

BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana kiša se očekuje u većem dijelu naše zemlje, a u područjima iznad 1500 m sa snijegom.

Na jugu je ponegdje moguća i grmljavina. Padavine slabog, na jugu umjerenog intenziteta. Očekivana količina padavina u Bosni od 1 do 5, a u Hercegovini od 5 do 15, lokalno do 20 l/m2.

U večernjim satima prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Dnevne temperatura od 9 do 13, na jugu od 15 do 19 °C.

U ponedjeljak pretežno sunčano.

Poslije podne na istoku Bosne umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 7 do 13, na jugu od 13 do 19 °C.

U utorak sunčano.

Jutarnje temperature od -2 do 2, na jugu od 4 do 8, a dnevne od 11 do 17, na jugu od 16 do 21 °C.