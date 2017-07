Strah radnika banjalučkog Doma penzionera bio bez razloga, većini deblje koverte

BANJALUKA - Strahovanja radnika Doma penzionera Banjaluka da će im plate biti drastično smanjene nakon promjene statusa te ustanove pokazala su se neopravdanim, a u praksi se pokazalo da je većina zaposlenih dobila deblje koverte.

Naime, dvije trećine zaposlenih u Domu penzionera dobilo je veću ili istu junsku platu, dok je tanje koverte i to u prosjeku za oko 100 KM primilo šest kuvara. Ostalim radnicima plate su umanjene u prosjeku za desetak maraka.

Promjene u obračunu plata uslijedile su zbog toga što je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS donijelo zaključak da Dom penzionera više nije ustanova socijalne zaštite, a Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite rješenje u kojem je navedeno da plate treba da isplaćuju na osnovu Zakona o platama zaposlenih u javnim službama. Prva plata je među zaposlenima čekana sa strahom jer su se pojavile spekulacije da će doći do drastičnih rezova, pa čak i da će pomoćno osoblje biti plaćenije od medicinskog.

Direktor Doma penzionera Banjaluka Đuro Crnomarković ističe da se obistinilo da je strah bio neopravdan i da je među radnike bez potrebe unesen nemir.

- Isplatili smo junsku platu koja je prva koja je usklađena sa Zakonom o platama zaposlenih u javnim službama i u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom za javne službe. Da nije došlo do smanjenja, pokazuje podatak da ćemo sada imati veće rashode za plate za oko 2.000 KM na mjesečnom nivou. Primjenom novih akata došlo je samo do male preraspodjele prilikom obračuna plata. Dvije trećine radnika dobilo je povišicu ili istu platu, a trećina umanjenje. Međutim, neki od radnika kojima su umanjene plate dobili su 15 odsto na platu zbog rizika na radnom mjestu. To su medicinski tehničari, kotlovničari i vozači - ističe Crnomarković.

Dom penzionera je, dodaje on, stabilizovan i posluje pozitivno, što se odrazilo i na redovnost u isplati plata i svih drugih obaveza.

- Naša 64 radnika redovno svakog 25. u mjesecu dobijaju plate sa svim uplaćenim porezima i doprinosima. Zbog pozitivnog poslovanja donio sam odluku da 19 radnika nagradim novčanim iznosom u vrijednosti jedne mjesečne plate. Nagrađeni su oni koji su to zaslužili, a među njima ima i onih kojima su po novom obračunu smanjene plate - naglasio je Crnomarković i dodao da njegova plata nije mijenjana.

Predsjednik većinske sindikalne organizacije radnika u Domu penzionera Boro Jojić kaže da je zadovoljan što su većini radnika povećane plate.

- U 2014. je napravljen pravilnik po kojem su obračunate plate, ali one nisu bile prema zakonu. Resorno ministarstvo sada je donijelo odluku da više nismo zdravstvena i socijalna ustanova, već javna i plate su morale biti sa tim usklađene i to je cijela priča - objašnjava Jojić, kojem je plata po novom obračunu uvećana za oko 150 maraka.

Predsjednik druge sindikalne organizacije Doma penzionera Boško Plavšić, kojem je zarada veća za 70 KM, kaže da nije zadovoljan novim obračunom plata, tvrdeći da je smanjena dnevnica, te naknada za noćni i minuli rad.

Poslovanje

Dom penzionera Banjaluka posljednje dvije godine bilježi, kako ističu u toj ustanovi, najbolje poslovne rezultate od osnivanja.

- Prošle godine je Dom penzionera prvi put od osnivanja ostvario dobit i bio u plusu 37.148 maraka. Na taj rezultat utiče i rast broja korisnika. U 2014. imali smo 72 korisnika, a sada ih je oko 150. Pri tome nije značajno mijenjan broj zaposlenih i on se kreće u okviru propisanih standarda za ovu vrstu ustanove - ističe Đuro Crnomarković.

