Struka odlučuje o trasi brze ceste Sarajevo - Beograd

SARAJEVO, BANJALUKA - Stručnjaci entitetskih ministarstava saobraćaja i Ministarstva transporta i komunikacija BiH, najdalje do kraja novembra, trebalo bi da analiziraju i entitetskim premijerima i predsjedavajućem Savjeta ministara BiH predlože najbolju varijantu za brzu cestu Sarajevo - Beograd.

Ovo su u suštini dogovorili entitetski premijeri s Ismirom Juskom, ministrom transporta i komunikacija BiH, koji za "Nezavisne" kaže da je razgovore s njima imao u ponedjeljak te da najdalje do polovine iduće sedmice očekuje prijedloge, odnosno imena stručnjaka koji bi u roku od 30 dana trebalo da analiziraju sve predložene dionice i donesu određene zaključke.

Nakon toga, zaključci bi bili prezentovani na zajedničkom sastanku ministara i premijera, a ukoliko bi došlo do dogovora, onda bi u priču o izgradnji brze ceste od Sarajeva do Beograda bili uključeni i zvaničnici Srbije.

"Vjerujem da ćemo postići dogovor jer zaista bi bila šteta da, kada imamo zastoj u gradnji autocesta, propustimo ovakvu priliku. Imamo investitora spremnog da finansira projekat i to je prilika koja se ne pruža uvijek. Ministri i političari su danas tu, sutra već nisu, ali autocesta će narodu mnogo značiti, a da ne govorimo koliko bi ta gradnja, koja bi trajala od pet do sedam godina, imala uticaja na novo zapošljavanje i sve ostalo što se veže uz to", rekao je Jusko.

Da je dogovoreno formiranje radne grupe potvrdio je za "Nezavisne" i Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza RS, dodajući da je razgovarao s Juskom i da će stručnjaci reći koji bi pravac eventualno bio najinteresantniji.

Ponovio je da prema prostornoplanskim dokumentima RS postoje tri pravca koja bi trebalo da povežu koridor 5c s koridorom deset, odnosno Sarajevo i Beograd. Jedna ruta kao brzi put povezala bi Istočno Sarajevo, preko Pala i Rogatice do Višegrada, druga od Vukosavlja preko Brčkog sa zaobilaznicom oko Bijeljine i treća koja bi od Doboja išla preko Tuzle zatim do Zvornika i dalje prema Loznici.

Za razliku od ovih ruta, FBiH traži da taj put koji bi finansirala Turska ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine, a s tim se slažu i gradonačelnici ovih gradova, koji naglašavaju da na tom potezu živi više od 1,5 miliona ljudi te da bi od te trase bilo i najviše koristi.

Inače, intenzivna priča o autoputu ili brzoj cesti koja bi Sarajevo povezala sa Beogradom traje od januara ove godine, međutim problem je isključivo u BiH, koja ne može da postigne unutrašnji dogovor kuda bi trebalo taj put da prolazi. Ono što je sigurno jeste da je Turska spremna da podrži i finansira ovaj projekat, a to je u utorak potvrdio i Redžep Tajip Erdoan, predsjednik Turske, koji je rekao da je potrebno da se taj put napravi što prije.

Tokom Erdoanove posjete Srbiji projekat povezivanja Sarajeva i Beograda i zvanično je potvrđen potpisivanjem pisma namjere između nadležnih ministarstava koji će zajedno sarađivati kako bi se taj projekat realizovao.

Rute po RS

Istočno Sarajevo, preko Pala i Rogatice do Višegrada

Vukosavlje preko Brčkog sa zaobilaznicom oko Bijeljine

Od Doboja preko Tuzle, zatim do Zvornika i dalje prema Loznici

Ruta po FBiH

Preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine