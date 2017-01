BANJALUKA - Danas će na sjeveru, kao i po kotlinama centralne i istočne Bosne preovladavati magla i niska oblačnost. U ostatku BiH sunčano. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od -12 do -6, na jugu od -2 do 4, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 °C.

U Sarajevu sunčano. U nižim dijelovima gradam jutro i dio prijepodneva, sa maglom ili sumaglicom. Jutarnja temperatura oko -8, a dnevna oko 1 °C. 29.1.2017.