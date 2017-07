Sunčano i toplije, temperatura do 32

BANJALUKA – Danas se u BiH očekuje većinom sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Više oblačnosti u istočnim i centralnim područjima.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na jugu umjereno jaka bura, povremeno sa jakim udarima vjetra.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 9 i 14°C, na jugu od 15 do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U utorak prije podne pretežno sunčano.

U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 9 i 14°C, na jugu od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32°C, na jugu do 32 do 35°C.

U srijedu prije podne pretežno sunčano vrijeme.

U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti. U planinskim područjima rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 11 i 15°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35°C.