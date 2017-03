Sunčano i toplije

Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme

Vjetar u na sjeveru slab sjeveroistočni, a na jugu slaba bura.

Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 6 do 10, a dnevne od 15 do 20, na jugu od 20 do 24 °C.

U četvrtak na sjeveru umjerenu do pretežno oblačno vrijeme, a na jugu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

Ponegdje na sjeveru, tokom dana, postoji mala vjerovatnost za slab pljusak kiše. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 14 do 19, na jugu od 20 do 24 °C.

U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 17 do 20, na jugu od 20 do 24 °C.

U subotu se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ponegdje na sjeverozapadu je moguć slab pljusak. Jutarnje temperature od 3 do 8, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 18 do 22, na jugu do 25 °C.