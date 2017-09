Sunčano i toplije

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar, slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, poslije podne, u skretanju na jugozapadni.

Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 20 do 26, na jugu od 25 do 29 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 27 ºC

Banjaluka + 28 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 27 ºC

Livno + 24 ºC

Mostar + 29 ºC

Zenica + 26 ºC

Trebinje + 27 ºC

Bioprognoza

Usljed poboljšanja biometeoroloških prilika većina hroničnih bolesnika i meteoropata osjetiće smanjenje tegoba. Izvjestan oprez savjetuje se nervno labilnim osobama. Svim učesnicima u saobraćaju se i dalje preporučuje povećana pažnja.