Sunčano i vruće, moguć pljusak

BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće.

Vjetar, slab, u Hercegovini jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 25 do 28, a dnevne od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini do 42 °C.

U petak se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće. U večernjim satima ponegdje na zapadu i sjeverozapadu je moguć pljusak kiše praćen grmljavinom.

Jutarnje temperature od 19 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 36 do 42 °C.

U subotu sunčano i vruće. U večernjim satima ponegdje na sjjeverozapadu je moguć pljusak kiše.

Jutarnje temperature od 19 do 25, na jugu do 28, a dnevne od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini od 38 do 42 °C.

U nedjelju meteorolozi predviđaju sunčano i vruće. Krajem dana i u večernjim satima u centralnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima sa pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 34 do 40, u Hercegovini i Posavini do 42 °C.