Sunčano i vruće, naveče moguće nevrijeme

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i vruće.

Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima, postepen porast naoblake, što će u većem dijelu na sjeveru će usloviti pljuskove i grmljavinu.

U većini područija se očekuje izraženije grmljavinsko nevrijeme, praćeno obilnijim padavinama, olujnim udarima vjetra i gradom.

Vjetar, slab do umjeren, južni i jugozapadni.

Jutarnje temperature od 18 do 24, a dnevne od 31 do 37 °C.

Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu naše zemlje.

Na jugu bez padavine i pretežno sunčano.

U centralnim i istočnim područjima je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme, uz jake udare vjetra i grad. U drugom dijelu poslijepodneva ili krajem dana padavine polako prestaju, uz postepeno razvedravanje.

Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 19 do 24, a dnevne od 25 do 30, na jugu od 30 do 35 °C.

Za drugi dan radne sedmice meteorolozi predviđaju sunčano i vruće, uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne na krajnjem sjeverozapadu i istoku je moguć slab pljusak kiše.

Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 23, a dnevne od 30 do 36 °C