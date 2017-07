Sunčano i vruće, temperatura do 36

​Tokom vikenda se očekuje sunčano uz malu, ponegdje umjerenu oblačnost. Vjetar slab, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni Celzijusa.

Sarajevo 32 ºC

Banjaluka 35 ºC

Bijeljina 31 ºC

Bihać 34ºC

Livno 31 ºC

Mostar 36 ºC

Zenica 34 ºC

Trebinje 34 ºC

Bioprognoza

Opšta slika je povoljna. Svježije jutro ugodno će djelovati na većinu ljudi. Drugi dio dana proteći će uz više temperature, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim naporima. Takođe je neophodno posvetiti pažnju zaštiti od UV zračenja.