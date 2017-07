Sunčano i vruće, temperatura do 39

BANJALUKA - Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Krajem dana se očekuje povećanje oblačnosti sa zapada koje će u noći na srijedu usloviti kišu, pljuskove, moguću i grmljavinu.

Vjetar umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 15 i 20°C, na jugu do 24°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 32 i 37°C, na jugu zemlje do 39°C.

U srijedu na jugu sunčano.

U ostatku zemlje prolazna kiša u jutarnjim satima najizglednija je u Krajini, sjevernim i centralnim područjima.

Tokom dana sunčano uz malo do umjereno naoblačenje. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U noći na četvrtak vjetar mijenja smjer na sjever.

Najniža jutarnja temperatura vazduha između 14 i 19°C, na jugu od 19 do 24°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 30 i 35°C, na jugu zemlje do 39°C.

U četvrtak na jugu pretežno sunčano.

U ostatku BiH prije podne se predviđa pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom, a u drugoj polovini dana razvedravanje.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 14 i 19°C, na jugu do 19 do 23°C. Najviša dnevna temperatura vazduha između 24 i 28°C, na jugu do 31 do 34°C.