Sunčano uz malu oblačnost, temperatura do 28

BANJALUKA -Danas se u našoj zemlji ujutro očekuje umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana, uglavnom, sunčano uz umjerenu oblačnost.

U drugom dijelu dana lokalni pljuskvi i grmljavina su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima BiH, kao i ponegdje u Hercegovini. Vjetar u BiH slab sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 11 do 16, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 24 do 28 °C.

U utorak nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne od 18 do 24, na jugu od 26 °C.

U srijedu nestabilno vrijeme uz povremene lokalne pljuskove i grmljavinu. U Posavini i Krajini padavine tek u večernjim satima. Jutarnje temperature od 8 do 13, na jugu od 12 do 17, a dnevne, uglavnom, od 21 do 28 °C.