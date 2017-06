Sunčano uz malu oblačnost, temperatura do 33

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom dana, postepeno povećanje oblačnosti. Poslije podne i u večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Padavine mjestimimično mogu biti i intenzivnije, a postoje uslovi i za pojavu grada.

Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura uglavnom između 10 i 16, na jugu od 15 do 19, a najviša dnevna temperatura većinom između 25 i 31, na jugu do 33 stepena.

U subota na jugu zemlje umjerena oblačnost.

U većem dijelu zemlje prije podne pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Poslije podne djelimično smanjenje oblačnosti. Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 13 i 17, na jugu od 16 do 20, a najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32.

U nedjelju na jugu pretežno sunčano vrijeme.

U ostatku BiH prolazno naoblačenje sa zapada će usloviti umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ponegdje u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim djelovima.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura između 7 i 11, na jugu od 13 do 17, a najviša dnevna temperatura većinom između 20 i 25, na jugu od 25 do 28 stepeni.