Sunčano uz malu oblačnost, temperatura do 34

BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini prije podne očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Tokom poslije podneva umjeren porast oblačnosti. U višim područjima zapadne, istočne i jugoistočne BiH, u drugom dijelu dana, može usloviti i kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu.

Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

Srijeda - umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

Bez padavina u Krajini i na krajnjem jugu. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34.

Četvrtak - nestabilno vrijeme sa kišom, pljusovima i grmljavinom.

Prije podne padvine se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima, a poslije podne i u večernjim satima u većem djelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 18 do 23, a najvša dnevna od 25 do 30, na jugu do 32.