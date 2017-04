Sunčano uz temperaturu do 19 stepeni

BANJALUKA - Danas će u Bosni i Hercegovini, uglavnom, preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Na istoku i sjeveroistoku prolazno povećanje oblačnosti. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevne tempeature od 9 do 16, na jugu do 19 °C.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima i tokom prijepodneva u većem dijelu BiH se očekuje slaba kiša. Na planinama sa slabom susnježicom ili snijegom. Poslije podne kiša je moguća ponegdje u Hercegovini, na istoku i jugoistoku Bosne.

Prema kraju dana razvedravanje. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Jutarnje temperature od 0 do 5, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 6 do 12, na jugu od 12 do 16 °C.

U ponedjeljak sunčano uz umjerenu oblačnost.

Jutarnje temperature od -3 do 2, na jugu od 3 do 8, a dnevne od 14 do 20 °C.