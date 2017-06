Sunčano uz temperaturu do 31 stepen

BANJALUKA - Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar, slab, zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni.

Na sjeveru Bosne vjetar sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 15 do 19, a dnevne od 25 do 31 °C.

U utorak sunčano.

Tokom poslijepodneva u Bosni umjeren porast naoblake. U višim područjima zapadne i istočne Bosne, u drugom dijelu dana, su mogući lokalni pljuskovi.Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 17 do 20, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 34 °C.

U srijedu umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

Bez padavina u Krajini i na jugu Hercegovine. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu do 22, a dnevne od 26 do 32, na jugu do 34 °C.