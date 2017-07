Sunčano uz temperaturu do 35

BANJALUKA – Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme.

U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 9 i 14°C, na jugu od 16 do 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 26 i 32°C, na jugu do 32 do 35°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano.

U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti.U planinskim područjima rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab promijenljivog smjera.

Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 11 i 15°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 29 i 34°C, na jugu zemlje do 36°C.

U četvrtak prije podne pretežno sunčano vrijeme.

U drugoj polovini dana se očekuje umjeren razvoj oblačnosti koji će u poslijepodnevnim satima usloviti lokalne pljuskove.

Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 11 i 16°C, na jugu od 17 do 21°C. Najviša dnevna temperatura vazduha između 31 i 36°C.