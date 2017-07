Sutra još toplije, noć mjestimično tropska

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano i veoma toplo vrijeme uz malu oblačnost ponegdje.

Noć će mjestimično biti tropska sa temperaturom iznad 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura nastavlja da raste i u većini predjela će biti vruće i sunčano uz ponegdje malu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Duvaće vjetar slab i umjeren, uglavnom istočni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura će biti od 16 do 23 stepena, na jugu do 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 34 do 39, ponegdje u Hercegovini i do 41 stepen, a u višim predjelima od 29 stepeni Celzijusovih.

U većini krajeva danas je tokom dana bilo sunčano i vruće uz slab, na istoku umjeren razvoj dnevne oblačnosti, gdje bi moglo ponegdje biti i lokalnog pljuska.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 18, Han Pijesak 26, Mrakovica, Čemerno i Ivan-sedlo 28, Sokolac 29, Srebrenica 30, Gacko, Gradačac i Sarajevo 31, Drinić, Krupa na Uni, Mrkonjić Grad, Nevesinje, Novi Grad, Srbac, Doboj, Neum, Tuzla i Zvornik 32, Banja Luka, Ribnik, Šipovo, Bugojno, Prijedor i Sanski Most 33, Foča, Višegrad, Bihać, Bijeljina i Zenica 34, Bileća 35, Grude i Trebinje 36 i Mostar 37 stepeni Celzijusovih.