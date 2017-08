Sutra još toplije

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti sunčano sa temperaturom do 42 stepena Celzijusova. Tokom dana očekuje se razvoj oblačnosti na krajnjem sjeveroistoku i u donjem toku rijeke Drine, gdje postoji mogućnost kratkotrajne grmljavine i izolovanog pljuska, dok će u ostalim predjelima biti suvo i sparno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 18 do 24 stepena, na jugu do 28, a najviša dnevna od 34 do 39, u Hercegovini i Posavini do 42 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je bilo pretežno sunčano i toplo vrijeme.