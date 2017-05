Sutra nestabilno sa kišom

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Prijepodne će biti sunčano i toplo, tokom dana nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom, a biće i uslova za lokalne nepogode uz jače pljuskove, sa jakim, olujnim vjetrom, ponegdje sa gradom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom noći u većini krajeva očekuje se kiša, na jugu slabijeg intenziteta.

Vjetar će biti slab do umjeren, južnog i jugozapadnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 13 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni Celzijusovih.

U nedelju, 21. maja, biće svježije i oblačno sa kišom, koja će biti jača prijepodne, tokom dana očekuje se razvedravanje i sunčani periodi, a krajem dana moguća je kratkotrajna kiša.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 14 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen, na jugu do 24 stepena Celzijusova.

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas je bilo pretežno sunčano i toplo.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica 10 stepeni, Čemerno 18, Han Pijesak 19, Kalinovik 20, Gacko 21, Mrakovica i Nevesinje, Kupres 22, Livno i Sokolac 23, Trebinje 24, Bileća, Neum, Rudo, Sarajevo i Srebrenica 25, Mrkonjić Grad, Ribnik, Bijeljina, Srbac, Drvar, Gradačac, Jajce i Zvornik 26, Foča, Šipovo, Banjaluka, Bihać, Bugojno, Doboj, Grude, Mostar, Prijedor, Sanski Most, Stolac, Tuzla i Čapljina 27, Višegrad 28 i Zenica 29 stepeni Celzijusovih.