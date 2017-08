Sutra prijatno toplo, poslijepodne naoblačenje

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti prijatno toplo uz postepeno naoblačenje, mjestimčno sa kišom.

Ujutru će biti pretežno vedro, a tokom dana prijatno toplo vrijeme uz postepeno naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasnije popodne očekuje se osvježenje sa mjestimičnom kišom i lokalnim pljuskovima, najprije na sjeveru i zapadu, a do večeri i u ostalim krajevima.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 14 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova, a dnevna od 28 na sjeveru do 38 stepena Celzijusovih na jugu i jugoistoku.

U utorak, 29. avgusta, biće svježije vrijeme i umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom tokom ranog jutra, a potom smanjenje oblačnosti i razvedravanje pa će tokom dana biti pretežno sunčano.

Jutarnja temperatura vazduha biće od 12 do 19, na jugu do 22 stepena Celzijusova. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 19 do 27, na jugu Hercegovine toplije do 33 stepena Celzijusovih.

U srijedu, 30. avgusta, jutro će biti svježije i pretežno vedro. Tokom dana biće sunčano uz lokalno malu, a na istoku i jugoistoku umjerenu oblačnost.

Jutarnja temperatura vazduha od osam do 15, na jugu do 20 stepena Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 22 do 31, na jugu Hercegovine do 34 stepena Celzijusovih.

U četvrtak, 31. avgusta, jutro će biti vedro i svježe, a tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i prijatno toplo.

Jutarnja temperatura vazduha biće od devet do 16, na jugu do 21 stepen Celzijusov. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 25 do 34 stepena Celzijusova, na jugu stepen-dva toplije.

Vjetar će tokom jutra biti slab južni, a zatim sjeverozapadni i sjeverni, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Srpskoj i FBiH danas je sunčano i veoma toplo.

Temperatura vazduha u 14.00: Bjelašnica 18 stepeni Celzijusovih, Han Pijesak 26, Čemerno 28, Kalinovik i Neum 29, Mrakovica 30, Gacko, Sokolac i Bugojno 31, Srebrenica, Nevesinje, Sarajevo i Livno 32, Ribnik, Krupa na Uni 33, Mrkonjić Grad, Foča, Bileća, Novi Grad, Višegrad, Šipovo, Zvornik i Tuzla 34, Prijedor, Srbac, Trebinje, Rudo, Bijeljina i Doboj 35, Banjaluka 36, a Mostar 37 stepeni Celzijusovih.