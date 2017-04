Sutra toplije, temperatura do 20 stepeni

BANJALUKA - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će nakon hladnog jutra biti sunčano i toplije uz umjerenu oblačnost i dnevnu temperaturu od 15 do 20 stepeni Celzijusovih.

Ujutru će biti hladno i pretežno vedro na jugu i sjeveru, a na istoku oblačnije, oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje magla, a u višim predjelima, mjestimično slab mraz, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od nula do pet, na jugu do osam, a u višim predjelima do minus dva stepena Celzijusova.

Dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 20, na jugu do 22 stepena Celzijusovih.

Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno sjeveroistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 15.00 časova: