Sutra toplo, na jugoistoku i istoku mogući pljuskovi

Bijeljina - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme sa mogućim pljuskovima na jugoistoku i istoku i dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.Ujutro i prijepodne biće pretežno sunčano i toplo vrijeme, saopšteno je iz Hidrometeorološkog saveza Republike Srpske

Jutarnja temperatura vazduha biće od pet do 10, dnevna od 20 do 26 stepeni Celzijusovih, a u višim predjelima od 17 stepeni Celzijusovih.



Kasnije popodne na jugoistoku i istoku doći će do razvoja oblaka koji će ponegdje donijeti pljuskove sa grmljavinom, a uveče pljuskova može biti ponegdje i na zapadu i sjeveru.



Vjetar će biti slab, istočni, a u Hercegovini, jugoistočni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.