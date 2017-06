Sutra veoma toplo, poslije podne mogući pljuskovi

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra se očekuje veoma toplo i slabo do umjereno oblačno vrijeme, uz moguće slabe pljuskove u popodnevnim časovima, saopštili su meteorolozi.

Jutro će biti promjenljivo oblačno, na jugu sunčanije, dok je tokom dana ponegdje moguć kratkotrajni pljusak, uglavnom u centralnom planinskom pojasu, te po koja grmljavina na istoku i jugoistoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab promjenljivog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Jutarnja temperatura biće od 15 do 20 stepeni, na jugu do 22, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni Celzijusovih.