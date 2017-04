Suvi kolovozi, saobraćaj se odvija nesmetano

BANJALUKA - U Republici Srpskoj ovog jutra saobraćaj se odvija po pretežno suvim kolovozima, dok su na dionicama u višim, planinskim predjelima, kolovozi mokri, a zbog niske jutarnje temperature i klizavi.

Zbog štrajka drvoprerađivača potpuno je obustavljen saobraćaj na raskrsnici magistralnih puteva Pale-Sokolac i Sokolac-Rogatica u mjestu Podromanija.

Radi postavljanja rasvjete na priključnoj rampi na auto-put biće izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Gradiška-Banjaluka, u mjestu Klašnice i saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom.

U toku su radovi na izgradnji vijadukta "Mahovljani" na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor, zbog čega je petlja "Mahovljani", zatvorena za sav saobraćaj, a vozači mogu koristiti petlju "Aleksandrovac".

Zbog radova na izgradnji vijadukta na dionici magistralnog puta Nova Topola-Klašnice, na lokalitetu Mahovljanske petlje u vremenu od 23.00 do 5.00 časova obustavlja se saobraćaj u maksimalnom trajanju do 30 minuta, najviše četiri puta tokom ovog perioda.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Doboj, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Klašnice jedan-Prnjavor, te na regionalnom putu Prnjavor-Stanari kod Prnjavorske petlje.

S ciljem bezbjednog odvijanja saobraćaja na auto-putu "9. januar" Prnjavor-Doboj, uspostavljen je poseban režim saobraćaja u području petlji "Prnjavor" i "Johovac".

Na dionici Brčko-Lončari, u naselju Gorice zbog radova je izmijenjen režim odvijanja saobraćanja.

Na dijelu magistralnog puta Brčko-Bijeljina, u rejonu LJeljenče, u toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega se saobraćaj od 7.00 do 17.00 čaosva odvija naizmjenično, jednom trakom.

Zbog deminerskih radova privremene su obustave saobraćaja na regionalnom putu Doboj-Novi Maglaj u blizini naselja Rječica Donja svakim danom u vremenu od 7.00 do 16.00 časova u intervalima od 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na bušenju i miniranju terena na dionici magistralnog puta Rogatica-Ustiprača u mjestu Dub povremene su obustave saobraćaja u trajanju od pet do 15 minuta u periodu od 9.00 do 10.00 i od 14.00 do 17.00 časova.

Na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo i dionici Ukrina-Gornja Vijaka zbog aktiviranog klizišta saobraća se jednom saobraćajnom trakom naizmjenično.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U većem dijelu Federacije BiH intenzitet saobraćaj povremeno je pojačan, a uslovi za vožnju relativno povoljni.

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove u centralnim i sjevernim krajevima, kao i u istočnim krajevima na dionicama u višim predjelima, mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle.

Zbog izvođenja neophodnih radova na vijaduktu Bojnik, na dionici auto-puta Butila–Vlakovo u smjeru Vlakova vozila saobraćaju jednom trakom.

U toku su radovi i na donicama auto-puta Sarajevo zapad-Lepenica u blizini tunela Igman i Zenica Jug-Kakanj u mjestu Donji Tičići, kao i na magistralnim putevima Žepče-Maglaj, Simin Han-Priboj i Jablanica-Mostar.

Zadržavanja na graničnim prelazima u BiH jutros su do 30 minuta.

Zbog radova koji još traju na području Hrvatske povremeno se formiraju duže kolone vozila na graničnim prelazima Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja.

Radovi se izvode na putnom pravcu Ilino Brdo-Vilusi u Crnoj Gori zbog čega na graničnom prelazu Klobuk dolazi do obustave saobraćaja u periodu od 9.00 do 11.00 i od 13.00 do 15.00 časova.

Duža čekanja na obavljanje granične kontrole mogu se očekivati posebno tokom praznika i turističke sezone.

Kako bi se izbjegle neugodnosti i problemi na granicama iz AMS savjetuju putnicima da provjere sve dokumente, posebno ukoliko su tokom protekle dvije godine bili ukradeni, izgubljeni ili poništeni, da provjere vrijede li im putni dokumenti /lična karta ili pasoš/.

"Prije putovanja provjerite stanje na graničnim prelazima i izaberite granične prelaze na kojima je manja gužva ili putujte u vrijeme kad se ne očekuje gužva, izbjegavajte putovanje tokom vikenda, budite strpljivi i slijedite uputstva granične policije", preporučuju iz AMS Republike Srpske