Sve više građana u RS želi upravljati čamcem

Posljednjih godina zainteresovanost građana Republike Srpske za polaganje ispita za upravljanje motornim čamcima je izrazito velika, a u polaganju prednjače pripadnici jačeg pola.

Marko Vidović iz Banjaluke nakon što je prvi put vozio čamac prije nekoliko godina na moru, odlučio je da stekne i dozvolu za upravljanje.

"Odmalena sam volio voziti čamac i moj otac ga vozi. Nije isto voziti čamac sa dozvolom i bez nje, bez dozvole ga ne mogu voziti gdje hoću. Te sam odlučio položiti ovaj ispit jer volim ploviti", kazao je Marko.

Kako su potvrdili iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, u ovoj godini dozvolu za upravljanje čamcem stekla su 503 kandidata.

Najveću zainteresovanost za polaganje ispita iskazuju ljudi koji koriste čamce za sopstvene potrebe, a uvjerenje koje se dobije o osposobljenosti upravljača ovim plovnim objektom je trajna i međunarodno priznata isprava.

Polaganje:

Administrativne poslove u vezi s organizacijom i održavanjem ispita obavlja Kapetanija pristaništa Brčko, koja je područna jedinica Ministarstva saobraćaja i veza RS.

"Visina naknade za polaganje ispita za upravljača čamcem iznosi 90 KM, te administrativna taksa u iznosu od 12 KM, koja je propisana Zakonom o administrativnim taksama", kazali su u nadležnom ministarstvu.

Sam ispit za upravljača čamcem sastoji se iz pismenog dijela, koji čini test, i praktičnog dijela, a polaže se pred ispitnom komisijom, koju čine četiri člana Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Praktični dio se polaže na rijeci ili jezeru, u zavisnosti na kojem području RS se polaže ispit.

"Polaganje ispita za upravljača čamcem se po pravilu organizuje na području RS i to u mjestima gdje ima najveći broj prijavljenih kandidata. Ispit se održava najmanje jednom u tri mjeseca ili češće prema potrebi, u zavisnosti od zainteresovanosti građana", kazali su u Ministarstvu.

Upravljanje čamcem:

Kandidatu koji je uspješno položio ispit izdaje se uvjerenje o osposobljenosti za upravljača čamcem za plovidbu na unutrašnjim plovnim putevima i na moru. Lice kome je izdato uvjerenje o položenom ispitu ima pravo upravljati čamcem dužine do 20 m i istisnine do 100 t na unutrašnjim plovnim putevima, odnosno čamcima na moru dužine do 12 m i istisnine do 12 t, bez obzira na snagu motora, ako za pojedine vrste čamaca nije drugačije propisano.

Ronilački klub "Buk" iz Banjaluke već nekoliko godina pruža tehničku podršku prilikom održavanja ispita na teritoriji grada Banjaluka.

"Kada pružamo tehničku podršku za održavanje ispita, oni se održavaju u našim prostorijama. Najčešće lica koja završavaju ispit su naši ronioci, kojima je takva dozvola potrebna, pripadnici Civilne zaštite, te ribari i ljudi koji imaju veze s vodom", kazao je Miroslav Mišković, koordinator Ronilačkog kluba "Buk".

Ana Ćurić iz Banjaluke, koja je po zanimanju biolog, kaže da joj je dozvola za upravljanje čamcem neophodna.

"Već nekoliko godina sam član RK 'Buk', te mi je za terene neophodna dozvola. Polaganje pismenog i praktičnog dijela ispita nije teško. To su neke osnovne stvari kroz koje se prolazi, a voziti čamac je lakše nego upravljati automobilom", kaže Ćurićeva.