Svi putevi prohodni, nema zastoja u saobraćaju

ISTOČNO SARAJEVO - Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije prohodni su, a saobraćaj se odvija bez zastoja, rekao je jutros Srni tehnički direktor "Romanijaputeva" sa Sokoca Dragan Buloščić.

"Snijeg koji je sinoć počeo da pada nije omeo rad naših ekipa na terenu. Kolovoz je posut, saobraćaj se odvija nesmetano, ali nešto usporenije nego obično", naveo je Buloščić.

Prema njegovim riječima, pravac prema Jahorini i preko Pala i preko Trebevića, prohodan je i bezbjedan za saobraćaj.

Buloščić je dodao da se tokom dana očekuju nove snježne padavine, ali da su ekipe "Romanijaputeva" spremne i da se sve vrijeme nalaze na terenu, tako da neće biti zastoja u saobraćaju ni danas, ali ni u dane narednih praznika.

U nadležnosti "Romanijaputeva" je održavanje i čišćenje magistralnih i regionalnih puteva na Sarajevsko-romanijskoj regiji, i to od Lapišnice preko Podromanije do Han Pijeska, od Vardišta do Čajniča itd, a prioritet su putni pravci prema Jahorini - preko Pala i Trebevića.

Ukupna dužina ovih dionica iznosi oko 600 kilometara.