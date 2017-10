Tech Hosted by LANACO 2017

Treća konferencija Tech Hosted by LANACO sa ovogodišnjom temom Mega trendovi u IT-u okupiće svjetske IT kompanije, najuspješnije kompanije iz zemlje i regiona kao i IT eksperte.

Na ovoj konferenciji nastojaće se da se što jasnije iscrtaju pojedinačni i kumulativni doprinosi veličini i brzini promjena koje Mega trendovi danas sa sobom donose kao i da se pokuša procijeniti njihov uticaj na tržište BiH, ali i čitavog regiona.

Konferencija će biti održana od 16.10. do 20.10. u LANACO Tehnološkom centru u Banjaluci.

U potpuno autentičnom formatu koji će biti definisan prisustvom najvećih brendova globalne IT industrije i mješavinom programskih blokova: prezentacija eksperata najvećih IT kompanija, tematskih panela, okruglih stolova i studija slučaja posvećenih kako usko prepoznatim grupama tako i najširoj javnosti kod nas i u regionu, pokušaćemo da zakoračimo u budućnost, koja je suštinski već počela.

U periodu od pet dana Banjaluka će biti centar dešavanja strateški značajne teme Mega trendovi.

Tech Hosted by LANACO kreiraće jedan kvalitetan most znanja izmedju globalnih IT vendora koji definišu smijer i intenzitet ovog procesa i javnosti kod nas sa ciljem odgovarajućeg razumijevanja, prihvatanja i korišćenja svih benefita ovog procesa.

Učesnici će imati priliku da slušaju u okviru tematski cjelina u trajanju od pet dana predavače koji su održali predavanja o posljednjim i najvažnijim tehnologijama iz oblasti: Big Data, Mobile, Social i Internet of Things (IoT).

"Tech Hosted by LANACO je za kratko vrijeme postala najveća multivendorska IT konferencija u Bosni i Hercegovini, te izvrsna prilika za razmjenu znanja i iskustava. Ove godine Konferencija traje pet dana u četiri programska bloka, koja će tematski biti okrenuta ka različitim grupama javnosti od studenata, preko poslovne zajednice, do predstavnika medija. Naša želja je da ovom Konferencijom postavimo konceptualni okvir koji će pratiti sve naredne i da zahvaljujući atraktivnošću i aktuelnošću tema, uz odlične predavače, pomognemo proces digitalne transformacije kod nas i u region", izjavila je Nina Kremenović, Menadžer korporativnih komunikacija u kompaniji LANACO.