Termin zlostavljanje na radu mijenjaju u uznemiravanje?

BANJALUKA - Termin zlostavljanje na radu, koji se prvobitno spominjao za krivično djelo koje treba prvi put da se uvede u RS u okviru Prijedloga krivičnog zakonika RS, najvjerovatnije će, kako saznajemo, u konačnici biti uznemiravanje na radu.

Prijedlog krivičnog zakonika RS danas bi trebalo da razmatra Vlada RS, a radna grupa Ministarstva pravde RS juče je trebalo da pronađe rješenje za novi termin koji bi zamijenio zlostavljanje na radu, na koji su poslodavci imali brojne primjedbe.

Slobodan Zec, pomoćnik ministra pravde RS, kazao je da je član Prijedloga krivičnog zakonika, zlostavljanje na radu, dobio naziv na osnovu preporuka međunarodnih organizacija rada i direktiva EU. Međutim, poslodavci su na to reagovali zbog mogućih zloupotreba.

"Radna grupa koja radi na izradi krivičnog zakonika će biti ta koja će odlučiti da li će biti izvršena modifikacija ovog člana na način da umjesto zlostavljanje na radu stoji uznemiravanje na radu i da li će u samom članu biti urađene određene izmjene i intervencije", naveo je Zec.

Iz Ministarstva pravde RS je saopšteno da su konsultacija u vezi s pomenutim članom u toku i da će biti prilike za amandmanske prijedloge za izmjenu i ovog i drugih članova ovog zakonika.

Saša Aćić, direktor Unije udruženja poslodavca RS, kazao je da su na sjednici Socijalno-ekonomskog savjeta RS, održanoj u utorak, dobili obećanje da će biti razmatrane njihove sugestije koje se odnose na problematičan termin novog krivičnog djela.

"Najveći problem imamo s terminom zlostavljanje na radu, jer se pod tim može svašta navesti, nije definisano šta on sve podrazumijeva i plašimo se brojnih zloupotreba", kazao je Aćić, navodeći da su oni tražili da se umjesto tog termina u Krivični zakonik uvede uznemiravanje na radnom mjestu ili eventualno ugrožavanje zdravlja na radnom mjestu.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS, kaže da se mora pronaći rješenje jer poslodavci ne znaju kako da se ophode prema radnicima, a da se to ne shvati kao neki vid zlostavljanja.

"Ne smiješ radniku reći da nije dobro uradio neki posao jer on to može protumačiti kao zlostavljanje. To se mora vrlo precizno definisati kako bi se izbjegle zloupotrebe", smatra Škrebić.

Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS, kazala je da bi poslodavci najviše voljeli da se član Krivičnog zakonika, zlostavljanje na radu potpuno izbaci kako bi oni imali odriješene ruke.

"Ovaj član Krivičnog zakonika neće sam puno promijeniti stvarnost radnika ako se ne usvoji i zakon o zabrani zlostavljanja na radu, koji je bio u proceduri i usvojen je u formi nacrta. U tom zakonu je sve precizno pobrojano i definisano šta je zlostavljanje, vrijeđanje, uznemiravanje na radnom mjestu", istakla je Mišićeva.

U navedenom novom krivičnom djelu pod tačkom jedan stoji da ko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, biće kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do dvije godine.