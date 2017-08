Teško do besplatnih karata za srednjoškolce i studente iz višečlanih porodica u RS

BANJALUKA - Prijedlog da se porodicama sa četvoro i više djece obezbijede besplatne ili subvencionisane karte za javni prevoz srednjoškolaca i studenata naišla je na nezadovoljstvo kod prevoznika, dok opštine obećavaju da će učiniti što je u njihovoj moći da pronađu novac za ovu namjenu.

Podsjećamo da je inicijativu Udruženja "4+" u vezi s kartama zaprimilo Ministarstvo saobraćaja i veza RS, iz kojeg su rekli da su istu podržali te da je dalje na lokalnim samoupravama.

"Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju RS propisano je da će jedinica lokalne samouprave urediti prevoz lica na svojoj teritoriji, te apelujemo na lokalne zajednice da svaka na svojoj teritoriji održi sastanak s prevoznicima i na način na koji je to moguće obezbijedi subvencije za đake", kažu u resoru i dodaju da je Ministarstvo finansija dalo lokalnim zajednicma odriješene ruke da u svom budžetu odrede sredstva u te namjene.

Prevoznici kažu da podržavaju svaku inicijativu, te da već samoinicijativno, ali i po ugovorima koje imaju s gradom pomažu višečlane porodice. Ističu da je na državi da obezbijedi sredstva kojima će biti podržana pronatalitetna politika, a ne na njima.

"Udruženja su se obratila na dobru adresu, na adresu Ministarstva, jer država ako želi da se podigne stopa nataliteta mora da obezbijedi i uslove za tako nešto", kazao je Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza RS. Istakao je da je sam način na koji su postupili nadležni nekorektan.

"Ogorčen sam na ovakvo javno prozivanje. Ministarstvo da je ozbiljno pozvalo bi nas na sastanak i pitalo možemo li tako nešto da uradimo. Evo ja pozivam pekare da daju besplatan hljeb, elektro da ne naplaćuje struju, vodovod vodu i tako dalje", kaže on.

Gradovi koji su urgentni i koje bi, prema mišljenu Udruženja "4+", trebalo prioritetno riješiti su Banjaluka sa 302 djeteta, Laktaši 84, Doboj 64, Prnjavor 38, Trebinje 34, Bosanski Brod 16, Istočno Sarajevo 15 i Srebrenica i Bratunac po 3, znači ukupno 556 djece.

Darko Tomaš, načelnik Prnjavora, kazao je da će naći sredstva u budžetu za sljedeću godinu, a možda čak pronađe i za ovu.

"Mi smo imali sastanak s porodicama i rekli smo im da moramo imati znati je to tačno djece, koje su linije u pitanju i koliko će sve to koštati. Tek tada možemo raditi na rješenju, ako cifru uspijemo uklopiti u budžet možemo to odmah i ove godine uraditi", kazao je Tomaš.

Mladen Grujičić, načelnik Srebrenice, takođe je imao razgovor s tamošnjim lokalnim udruženjem višečlanih porodica.

"Mi ćemo ako budemo mogli pomoći i u kartama za autobus i opremi za školu, jer uglavnom u takvim porodicama radi jedno ili nijedno i veoma ih je malo nažalost. Moramo im pomoći", ističe Grujičić.

Adriana Basara, majka četvoro djece, kaže da se Udruženje već osam godina obraća Ministarstvu saobraćaja i veza RS da dobije podršku za besplatne mjesečne karte za srednjoškolce i studente iz populacije koja pripada Udruženju.

"Ministarstvo godinama prebacuje nadležnost na lokalne zajednice, bez konkretnog odgovora, a lokalna zajednica opet vraća na Ministarstvo. Tako smo godinama bili kao ping-pong loptica. Ove godine smo pozvani na razgovor, a kada se počne razgovarati o prijedlozima, onda dolazi i do konkretnog rješenja", kaže Basara.

Prioritetno rješavanje