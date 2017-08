Toplo uz pljuskove i grmljavinu

BANJALUKA - U BiH danas poslije podne na sjeveru, sjeveroistoku i centralnim područjima Bosne očekuju se pljusak i grmljavina. Vjetar, slab do umjeren, u Posavini i Krajini zapadni i sjeverozapadni, a u ostalim područjima jugozapadni.

Jutarnje temperature od 18 do 24, na jugu od 24 do 28, a dnevne od 33 do 38, na jugu i sjeveroistoku do 41 stepen Celzijusa.

Sarajevo + 36 ºC

Banjaluka + 36 ºC

Bijeljina + 35 ºC

Bihać + 36 ºC

Livno + 33 ºC

Mostar + 40 ºC

Zenica + 37 ºC

Trebinje + 36 ºC

Bioprognoza:

Biometeorološka prognoza će biti povoljnija u odnosu na prethodne dane, ponajviše zahvaljujući osvježenju u vidu padavina i nižih temperatura. Na jugu će biti sunčanije, uz sjeverno strujanje, što će ugodno uticati na većinu populacije, dok će u centralnim i sjevernim područjima duže zadržavanje naoblake i padavine tokom dana uzrokovati slabije poteškoće kod meteoropata. Opšta slika u cijeloj zemlji će biti ljepša, a hronični bolesnici će osjetiti olakšanje.