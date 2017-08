Toplo uz temperaturu do 34 stepena

BANJALUKA - Danas se u BiH očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnosti. Vjetar u Bosni slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura.

Tokom poslijepodneva u Hercegovini vjetar u skretanju na jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu od 18 do 23, a dnevne od 25 do 31, na jugu od 30 do 34 stepeni Celzijusa.

Sarajevo + 26 ºC

Banjaluka + 30 ºC

Bijeljina + 28 ºC

Bihać + 28 ºC

Livno + 26 ºC

Mostar + 34 ºC

Zenica + 28 ºC

Trebinje + 31 ºC

Bioprognoza

Nastavlja se razdoblje povoljnih biometeoroloških prilika. Više sunca će pozitivno uticati na raspoloženje većine populacije, a hronični bolesnici i meteoropati neće osjećati veće tegobe. Nešto više opreza neophodno je u popodnevnim časovima zbog UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija moguća razdražljivost i problemi sa snom.