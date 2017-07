Toplo vrijeme povećava broj miševa i oboljelih

BANJALUKA - U Bosni i Hercegovini za mjesec dana se broj oboljelih od mišje groznice popeo na 33, a nadležni kažu da nema mjesta panici jer nema pacijenata sa težim simptomima.

"Situacija je dobra. Trenutno imamo sedam potvrđenih slučajeva, još tri osobe su nam u bolnici, nalaze se na liječenju, ali kod njih čekamo potvrdu da se radi baš o tom oboljenju", rekla je epidemiolog Borka Knežević, šef Higijenskoepidemiološke službe Doma zdravlja Kozarska Dubica.

Kneževićeva kaže da je do problema došlo zbog povećanog broja glodara, ali da postoje mjere predrostrožnosti kojima se broj oboljelih može smanjiti.

"Na prvom mjestu je higijena, pranje ruku, zaštita vode i hrane, izbjegavanje udisanje prašine tamo gdje postoji mogućnost da su bili glodari, izbjegavati ležanje na zemlji, ne piti vodu sa izvora i najvažnije izvršiti deratizaciju", kaže Kneževićeva.

U RS je od mišje groznice do sada oboljelo 27 osoba, a u tri opštine proglašena je epidemija u opštini Gradiška s 12 oboljelih, Kozarskoj Dubici s pet oboljelih i Kostajnici sa sedam oboljelih. Osim toga zabilježeni su sporadični slučajevi u Banjaluci, Kotor Varošu i Prijedoru. U opštinama sa najviše oboljelih kao dodatna mjera suzbijanja bolesti izvršena je vanredna deratizacija.

Radovan Bratić, specijalista epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo RS, rekao je da je situacija pod kontrolom, ali da se mora imati na umu da je mišja groznica prirodno žarišna infekcija.

"Od kraja aprila do sada je došlo do aktiviranja poznatih i nepoznatih žarišta, a tome je doprinijelo toplo vrijeme, pa je u ovoj godini došlo do enormnog povećanja populacije glodara", rekao je Bratić.

Među oboljelima najzastupljenije su osobe koje se bave poljoprivredom jer najlakše dolaze u kontakt sa miševima.

Kada su u pitanju simptomi, tu je najčešće visoka temperatura u prvoj fazi koja traje tri do sedam dana, a slijede bolovi u krstima, mišićima, zglobovima i mogu se pojaviti smetnje sa vidom i krvarenja.