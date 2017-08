Toplotni talas ne jenjava, crveni meteoalarm i temperatura do 42

BANJALUKA – Toplotni talas još uvijek ne jenjava, tako da je za šire područje BiH i danas upaljen crveni meteoalarm.

Crveni meteoalarm je upaljen u skoro cijeloj BiH, odnosno za području regija Banjaluka, Prijedor, Višegrad, Trebinje, Bihać, Mostar i Tuzla.

U regijama Livno, Sarajevo i Foča na snazi je narandžasti meteoalarm.

Crveni meteoalarm podrazumijeva ekstremno visoke temperature, veoma toplu noć, a preko dana vruće i vrlo vruće. Najviša temperatura vazduha viša od 38°C, pa do 40°C.

Danas do 42 stepena

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano i vruće. Tokom dana, uz mjestimičnu malu do umjerenu oblačnost.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 19 do 24, na jugu od 24 do 28, a najviša dnevna od 35 do 40, na jugu i sjeveru zemlje do 42 stepena.

Bioprognoza

Vruće i sparno vrijeme uzrokuje nepovoljne biometeorološke prilike. Većina populacije će osjećati tegobe, naročito hronični bolesnici i meteoropati. Noći će biti posebno neugodne, zbog visokih minimalnih temperatura čije vrijednosti će biti iznad 20 stepeni.

Preporučuju se smanjenje aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, zaštita od vrućina i UV zračenja i uzimanje dovoljno tečnosti.

Prognozirane temperature za veće gradove BiH