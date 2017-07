Trista knjiga za obnovljenu školu u Stanarima

STANARI - Domaćom baklavom i rakijom šljivovicom dočekali su radnici područnog odjeljenja Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Stanarima Edvarda Fergusona, ambasadora Velike Britanije u BiH, i Vuka Hamovića, direktora kompanije "EFT Group", koji su u petak uručili donaciju ovoj obrazovnoj ustanovi.

Ambasador Ferguson je Aleksandru Ristiću, direktoru škole, uručio 300 knjiga za školsku biblioteku, koja će od jeseni biti u renoviranom objektu škole, što je investicija kompanije EFT.

"Ovo je najbliži školski objekat našem objektu i mi smo dali doprinos da on izgleda bar približno kao naš. U ovu školu smo uložili oko 70.000 KM", izjavio je Savo Mirković, direktor Rudnika i TE Stanari, koji posluje u okviru "EFT Groupa".

"Literatura koju ja čitam možda nije najzgodnije štivo za sve, ali knjige koje smo donirali nadam se da će biti put za djecu da nauče puno toga i da će im ujedno biti razonoda", poručio je ambasador Ferguson, koji je ovom prilikom probao i baklavu koju je pripremila učiteljica Saida Janjić, dok je šljivovicu služila učiteljica Zagorka Toprek-Bjelošević.

Područno odjeljenje OŠ "Desanka Maksimović" pohađaju 32 đaka, koji će 1. septembra u uređene učionice.

"U školi je sanirana kapilarna vlaga, potpuno su sanirani zidovi, zamijenjena je kompletna stolarija, uređeno je školsko dvorište. Uslovi su bili poprilično, da ne kažem užasno loši. Kompanija EFT nam je još jednom pomogla kao i u proteklih 12 godina", naveo je direktor Ristić.

Ambasador Ferguson, koji je i prije dvije godine posjetio Stanare, obišao je i pogone TE koja je najveća britanska investicija u BiH i zapošljava 780 radnika, te proizvodi 300 megavata (MWh) električne energije.

"Ono što me pozitivno najviše iznenadilo je to što sam prilaskom elektrani primijetio da uopšte nema nikakvog vidljivog dima zato što EFT zaista koristi najmodernije tehnologije zaštite okoliša", kazao je Ferguson, dok je Mirković istakao da se "s obzirom na to da je EFT britansko-srpska firma onda i ambasador zanima kako posluje".

"Mi poslujemo dobro, proizveli smo već više od 1,1 milijardu kilovat-sati (kWh) u ovoj godini", rekao je Savo Mirković, te dodao da je šuškanje o prodaji TE u Stanarima zapravo buduće strateško partnerstvo, odnosno kompanija koja je u medijima pominjana kao kupac je "dugoročni budući kupac električne energije".