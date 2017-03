U BIH na snazi narandžasti meteoalarm, kiša i vjetar do četvrtka

BANJALUKA - I danas je u dijelovima naše zemlje na snazi narandžasti meteoalarm koji se izdaje zbog obilnijih padavina i pojačanog vjetra.

Kako navode iz Hidrometeorološkog zavoda, pojačan vjetar je danas u većini područja BiH, dok je meteoalarm za padavine na snazi za zapad i jugozapad Bosne.

Inače, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje u Krajini i u Hercegovini.

Temperature vazduha u 7 sati (°C): Bjelašnica -1; Kupres 6; Bihać, Ivan Sedlo, Livno, Sokolac, Zvornik 9; Bijeljina, Doboj, Prijedor, Srebrenica, Trebinje 11; Banja Luka, Bugojno, Sarajevo, Tuzla, Zenica, Široki Brijeg 12; Jajce, Sanski Most 13; Gradačac, Mostar, Neum 14.

U ponedjeljak prije podne pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Poslije podne se očekuje smanjenje oblačnosti, slabih i kratkotrajnim padavina može biti još ponegdje u Krajini, centralnim područjima Bosne i u Hercegovini. Padavine slabog do umjerenog intenziteta. U večernjim satima novo, jače, naoblačenje sa zapada, koje će u Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni usloviti nove padavine, a u ostatku naše zemlje u noći sa ponedjeljka na utorak. Vjetar, slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima jugozapadni i zapadni. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 9 do 15 °C.

U utorak oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama sa snijegom. U centralnoj, zapadnoj i istočnoj Bosne, u područjima iznad 900 m, očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Vjetar, slab do umjeren, poslije podne i u večernjim satima sa jakim do olujnim udarima, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature od 2 do 7, na jugu od 6 do 9, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 10 do 14 °C.

U srijedu oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosne sa kišom, a u područjima iznad 800 m sa susnježicom i snijegom. Poslijepodne padavine slabog intenziteta. U Posavini, Krajini, uglavnom bez padavina. Jutarnje temperature od 1 do 6, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 4 do 10, na jugu od 10 do 13 °C.

U četvrtak pretežno oblačno vrijeme. Slabe kiše ili rosulje može biti ponegdje i povremeno u centralnim i istočnim područjima Bosne tokom prijepodneva. Jutarnje temperature od -1 do 4, na jugu od 5 do 9, a dnevne od 5 do 10, na jugu od 11 do 15 °C.

Bioprognoza: Nestabilne vremenske prilike, praćene padavinama i južnim strujanjem, negativno će djelovati na osjetljive osobe. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, nervoze, nesanice.

(NN/radiosarajevo.ba)