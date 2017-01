U BiH hladno bez padavina

Ujutro hladno uz umjeren mraz. Oblačno na sjeveru i istoku, a po kotlinama i oko rijeka maglovito. U ostalim predjelima promjenljivo .oblačno

Tokom dana na sjeveru i istoku i po kotlinama ostaje pretežno do potpuno oblačno i hladno, a u ostalim predjelima promjenljivo uz sunčane periode, na jugu sunčano i ugodnije. Vjetar slab sjeveroistični i istočni, na jugu slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5°C do 0°C, na jugu do 8°C, na planinama od -7°C.

U BiH ujutro i prepodne oblačno i hladno. Tokom dana sa sunčanim intervalima ali i prohladno. Vjetar slab sjeveroistočni. Minimalna temperatura vazduha oko -5°C, a najviša dnevna oko -2°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko -3 °C.