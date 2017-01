U BiH hladno sa snijegom

Hladno sa snijegom, a na sjeveru i zapadu tokom dana nešto jače padavine.

U prvom dijelu dana oblačno i hladno uz slab snijeg. Na jugu će padati i kiša, susnježica, a slab snijeg kako idemo prema visokoj Hercegovini. Tokom dana na sjeveru i zapadu snijeg jača uz porast sniježnog pokrivača za oko 10-15 cm. Na istoku ostaje uz slab snijeg, a na jugu padavine prestaju i biće pretežno suvo i vjetrovito. Vjetar umjeren sjeveroistični, na jugu i na planinama pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od -3°C do 1°C, na jugu do 5°C, na planinama od -6°C.

U Banjaluci oblačno i hladno uz snijeg. Ujutru će snijeg biti slab, a sredinom dana umjeren uz porast sniježnog pokrivača, do večeri kada očekujemo da prolazno prestane . Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do -1°C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Dnevna temperatura oko -1 °C.