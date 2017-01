U BiH hladno sa snijegom

U prvom dijelu dana oblačno i hladno uz slab snijeg. U niskoj Hercegovini oblačno, pretežno suvo i vjetrovito, a u visokoj Hercegovini sa mjestimičnim snijegom. Tokom dana na zapadu, jugozapadu umjeren snijeg uz dalji porast sniježnog pokrivača za novih 5-10 cm, u planinama i 15 cm.

Na sjeveru i sjeveroistoku (istočna Posavina i Semberija) prema podnevu i poslijepodnevu snijeg slabiji i rijeđi, sa periodima suvog vremena. Na istoku ostaje uz slab povremen snijeg, gdje u večernjim i noćnim časovima na četvrtak, očekujemo njegovo jačanje uz rast sniježnog pokrivača. Na jugu sa slabim padavinama uveče i u noći. Vjetar umjeren sjeveroistični, na jugu i na planinama pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5°C do

-1°C, na jugu do 5°C, na planinama od -8°C.

U Banjaluci oblačno i prohladno uz snijeg. Ujutru će biti slab, a sredinom dana umjeren uz porast sniježnog pokrivača do večeri kada očekujemo njegovo slabljenje i povremeno prestanak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do -1°C.

U Sarajevu oblačno. Povremeno može padati slab snijeg. Najviša dnevna temperatura vazduha oko -1°C