U BiH hladno, tokom dana moguć snijeg

BANJALUKA - Ujutro oblačno i hladno uz slab do umjeren mraz. Na krajnjem jugu i jugozapadu će početi slab snijeg, a u ostalim predjelima će biti i dalje suvo. Tokom prepodneva slab snijeg se polako širi od zapada ka ostalim predjelima, a najviše suvog vremena biće na sjeveroistoku gdje će snijeg početi u drugom djelu dana. Na krajnjem jugu Hercegovine padaće i susnježica i snijeg.

Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistični, na jugu Hercegovine pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5°C do 1°C, na jugu do 5°C, na planinama od -7°C.

U Banjaluci ujutro hladno uz mraz i suvo. Tokom dana oblačno i hladno vrijeme, počeće slab snijeg koji će padati do kraja dana uz manji porast snježnog pokrivača. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do -1°C.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni sa snijegom. U Hercegovini ponegdje sa slabom kišom ili slabim snijegom. Padavina slabog do umjerenog intenziteta. Očekivana visina novog sniježnog pokrivača: od 1 do 5 cm, na planinama od 5 do 10, lokalno do 15 cm. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Dnevne temperature od -6 do -1, na jugu od 1 do 5 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Dnevna temperatura oko -3 °C.