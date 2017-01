U BiH hladno uz slab snijeg

BANJALUKA - Ujutro i u prvom dijelu dana oblačno i hladno uz slab mjestimičan snijeg. Na jugu oblačno, pretežno suvo, mada će biti uslova za koju kap kiše ili provijavanje snijega, te vjetrovito.

Tokom dana ostaje hladno, oblačno sa slabim snijegom koji će biti sve rjeđi, a u sve više predjela suvo. Tokom dana i poslijepodneva djelomično kidanje oblačnosti u Posavini i Semberiji a na jugu razvedravanje. Do večeri u većini predjela suvo, osim krajnjeg zapada i sjeverozapada, te ponegdje istoka, gdje će i dalje propadavati slab snijeg. Vjetar umjeren sjeveroistični, u Semberiji i Posavini prolazno jak, na jugu jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od -5°C do -2°C, na jugu do 5°C, na planinama od -7°C.

U Banjaluci oblačno i prohladno uz povremen slab snijeg. Biće perioda suvog vremena, tako da neće biti bitnog povećanja sniježnog pokrivača. Vetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura do -2°C.

U Sarajevu oblačno sa slabim snijegom. Najviša dnevna temperatura vazduha do -2°C.