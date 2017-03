U BiH jutro vedro i toplo, tokom dana postepeno naoblačenje

BANJALUKA – U Bosni i Hercegovini jutro toplije i pretežno vedro uz malu do umjerenu oblačnost na sjeveru zemlje. Tokom dana prijatno toplo i sunčano uz postepeno naoblačenje na sjeveru koje će se kasnije širiti ka većini krajeva.

Uveče i u noći ka nedjelji oblačno uz slabu kišu ponegdje na sjeveru zatim i na istoku. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a popodne su mogući jači naleti vjetra. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15°C do 21°C, u višim predjelima od 11°C.

U Banjaluci nas danas očekuje toplo vrijeme. U prvom dijelu dana sunčano, zatim uz postepeno naoblačenje. Uveče pretežno oblačno, a u noći može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 19°C.

U Sarajevu nakon sunčanog jutra, postepeno naoblačenje. Slaba kiša je moguća u večernjim satima. Dnevna temperatura oko 16 °C.

Promjenljivo vrijeme zadržaće se tokom nedjelje, ponedjeljka i utorka uz mjestimičnu slabu i povremenu kišu ali uz relativno toplo vrijeme, a u srijedu nas opet čeka sunce.

U nedjelju u našoj zemlji preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Povremeni i slabi lokalni pljuskovi su mogući u nekim krajevima. Duvaće slab do umjeren vjetar, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 11, a dnevne od 12 do 18 °C.

U ponedjeljak jutro umjereno do pretežno oblačno, a u ostatku dana pretežno sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22 °C.

U utorak nas očekuje pretežno sunčano vrijeme prijepodne, a poslijepodne umjeren porast naoblake, što ponegdje na zapadu i sjeverozapadu može usloviti kratkotrajne lokalne pljusakove. Jutarnje temperature od 5 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 16 do 22 °C.

Od srijede nas opet u većem dijelu zemlje očekuje pretežno sunčano vrijeme. Poslijepodne ponegdje na sjeverozapadu moguć je kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature od 4 do 8, na jugu od 7 do 11, a dnevne od 17 do 22 °C.