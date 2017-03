U BiH kišovito, poslijepodne razvedravanje

BANJALUKA - U BiH ujutro nas očekuje pretežno do umjereno oblačno, a na sjeveru pretežno oblačno i povremeno sa slabom kišom. Tokom dana razvedravanje uz malu ili umjerenu oblačnost i blagi porast temperature. Vjetar slab, južni i jugoistočni, u Semberiji umjeren istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 13°C do 18°C, u višim predjelima od 9°C

U Banjaluci ujutro toplije i pretežno oblačno, sa kišom u jutarnjim časovima, a potom smanjenje oblačnosti pa će tokom dana i popodne biti dosta sunčanih intervala uz umjerenu oblačnost.

Vjetar slab, južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha oko 16°C.

U Hercegovini nas očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim časovima u Krajini i sjevernim područjima sa slabom kišom. Od sredine dana u Bosni razvedravanje. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura vazduha uglavnom između 0 i 5°C, na jugu zemlje od 2 do 7°C. Najviša dnevna temperatura većinom između 10 i 15, na jugu zemlje od 14 do 18°C.

U Sarajevu više oblačnosti prijepodne. U drugoj polovini dana sunčano. Jutranja temperature vazduha oko 1, a najviša dnevna oko 12°C.