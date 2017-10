U BiH narednih dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost

SARAJEVO - U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama moguća je magla ili sumaglica.

Vjetar slab, na sjeveru sjeveroistočni, a u ostalim područjima uglavnom, jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 10 do 15, a dnevne od 17 do 22, na jugu do 24 stepena.

U utorak, 3. oktobra, ujutro će biti pretežno sunčano. Tokom dana i u večernjim satima naoblačenje sa sjeverozapada. Poslijepodne se očekuje kiša u Krajini, a do kraja dana ili u večernjim satima i u ostalim područjima. Jutarnje temperature od 5 do 11, na jugu od 11 do 15, a dnevne od 18 do 24 stepena.

Pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom poslijepodneva i u večernjim satima se očekuje u srijedu, 4. oktobra. U jutarnjim satima i veći dio prijepodneva očekuje se kiša u većini područjima. Poslijepodne slaba kiša je moguća još na krajnjem istoku. Jutarnje temperature od 7 do 12, na jugu od 15, a dnevne od 16 do 21, na jugu od 21 do 25 stepeni.

Za četvrtak, 5. oktobra, uglavnom pretežno sunčano. Po kotlinama i uz riječne tokove s maglom ili sumaglicom. Jutarnje temperature od 5 do 10, na jugu od 11 do 16, a dnevne od 19 do 25 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.