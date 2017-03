U BiH narednih dana sunčano

SARAJEVO - U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će ujutro biti oblačno i hladno, uz postepeno razvedravanje tokom dana i temperaturu vazduha do 14 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti hladno, ponegdje sa mrazom, a samo na krajnjem istoku ponegdje može biti kiše u nižim i snijega u višim krajevima.

Tokom dana doći će do djelimičnog razvedravanja uz duže sunčane intervale, saošteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do dva, na jugu do šest stepeni Celzijusovih, a dnevna temperatura vazduha od šest do 14, na jugu do 16 stepeni Celzijusovih. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni sjeveroistočni.



U utorak, 28. marta, jutro će biti pretežno vedro i hladnije uz slab mraz, a tokom dana biće pretežno sunčano i postepeno toplije.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus tri do tri, na jugu oko pet, a u višim predjelima od minus pet stepeni Celzijusovih.

Dnevna temperatura vazduha biće od 13 do 18, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.



U srijedu, 29. marta, jutro će biti prohladno i vedro. Tokom dana sunčano i toplije. Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu oko osam stepeni Celzijusovih. Najviša dnevna temperatura vazduha biće od 15 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.



U četvrtak, 30. marta, jutro će biti pretežno vedro sa malo oblaka, a na istoku i sjeveroistoku malo toplije. Tokom dana biće promjenljivo oblačno uz duže sunčane intervale, a samo ponegdje na istoku moguća kratkotrajna kiša ili rjeđi pljusak.

Jutarnja temperatura vazduha biće od jedan do sedam, na jugu i sjeveroistoku oko devet stepeni Celzijusovih, a dnevna temperatura vazduha od 14 do 21, a na jugu Hercegovine do 24 stepena Celzijusova.



Danas je oblačno sa kišom mjestimično. Duva slab do umjeren, sjeverni vjetar, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Han Pijesak četiri, Kalinovik, Čajniče, Čemerno pet, Sokolac šest, Kneževo, Majevac, Livno, Mlječanica sedam, Čelinac, Manjača, Foča, Novi Grad, Prijedor, Srbac, Krupa na Uni, Banjaluka, Sarajevo, Rudo i Bijeljina osam, Gacko, Mrkonjić Grad, Šipovo, Zvornik i Doboj devet, Ribnik, Srebrenica, Bihać 10, Kotor Varoš, Višegrad, Nevesinje, Trebinje 13, Bileća 14, Mostar i Neum 15, stepeni Celzijusovih.